As reservas de ouro no cofres do Banco de Portugal valorizaram 808 milhões de euros em 2021. As 382,6 toneladas (metade das quais se encontram nas caixas-fortes do complexo do Carregado, e o restante espalhado pelo Mundo) valem agora no total mais de 19,7 mil milhões de euros, revelou esta terça-feira o administrador do banco central, Hélder Rosalino, durante a apresentação do relatório do Conselho de Administração referente a 2021.