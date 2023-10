Restaurantes vão passar a vender sumos e néctares com IVA a 13%

Os sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias passam a beneficiar de uma taxa de IVA intermédia, de 13%, em vez dos atuais 23%, quando vendidos nos restaurantes, apurou o. A medida consta do denominado Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, assinado ontem entre o Governo, patrões e sindicatos.Em causa está uma harmonização do imposto no âmbito da restauração, segundo noticiou o ‘Jornal de Negócios’, porque hoje em dia nesta atividade são praticadas taxas de IVA diferentes consoante o tipo de bebidas.No caso dos sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias, as taxas são diferentes das praticadas nos supermercados, onde o IVA cobrado é de 6%. Excetuam-se as águas gaseificadas adicionadas, que nas grandes superfícies estão sujeitas a uma taxa de 23%.