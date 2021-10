A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) aumenta a taxa anual a pagar pelas operadoras de serviços de televisão paga (Meo, Nos, Nowo e Vodafone) de 2 para 4 euros por subscritor. O objetivo do Governo é que metade do valor arrecadado na cobrança seja entregue ao Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e a outra metade à RTP.