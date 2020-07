Rui Rio quer que MP investigue venda de imóveis do Novo Banco: "Isto é gozar com os portugueses"

O Novo Banco terá vendido 13 mil imóveis a um fundo de investidores anónimos a que também deu crédito.

Segundo o jornal

, a operação de 10 de outubro de 2018, que resultou na alienação do portfolio Viriato, acabou com o Fundo de Resolução a compensar o Novo Banco pelas perdas de centenas de milhões de euros.

O presidente do PSD, Rui Rio, quer que o Ministério Público investigue a venda de imóveis do Novo Banco. O político afirma que a ser verdade, é uma situação grave e critica mesmo o Governo por estar agora "a correr atrás do prejuízo""Isto é gozar com os portugueses", sublinhou acrescentando que o prejuízo ia acabar por sair dos bolsos dos contribuintes.Público