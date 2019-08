Salário médio regista subida para 1180 euros

O salário médio em Portugal fixou-se nos 1180 euros no segundo trimestre de 2018, mais 3,4% em termos homólogos. Segundo dados do INE, a remuneração regular – que exclui o efeito de complementos e subsídios – é ligeiramente inferior: 954 euros em junho do ano passado. Os professores foram a área que mais viu crescer os vencimentos.Em cinco anos, o valor da remuneração regular aumentou de 867 para 954 euros. É com base nessa variação que o instituto de estatística conclui também que o salário mínimo nacional – fixado nos 600 euros – está cada vez mais próximo da remuneração regular, representando 63% do indicador.Em junho de 2018, "existiam três atividades" em que o salário mínimo correspondia a mais de 80% da remuneração regular média: as atividades administrativas e serviços de apoio, agricultura, produção animal, caça e pesca, bem como o setor do alojamento e restauração.A remuneração total (que inclui complementos) variou entre os 787 euros nas áreas da agricultura, produção animal, caça e pesca e os 3372 euros nas atividades relacionadas com eletricidade e gás. Se a análise for feita apenas à remuneração regular, os valores variam entre os 653 euros nas atividades administrativas e serviços de apoio e entre os 2521 euros nas atividades de eletricidade e gás.A maior subida homóloga, de 6%, foi registada no setor das atividades de educação: vencimento subiu para 1358 euros no final de junho de 2018.Os números dizem respeito a um universo de 3,7 milhões de trabalhadores. É ainda possível perceber que a subida de vencimentos é mais acentuada nas empresas entre um e nove trabalhadores, embora os níveis de crescimento se assemelhem nas várias categorias.Apesar de referir uma variação de 3,4%, o INE reconhece que a subida efetiva é de 2,9%, após o efeito da inflação.