Segunda vítima do coronavírus em Portugal é o Presidente do Santander, Vieira Monteiro

O Presidente do conselho de administração do Santander Totta, António Vieira Monteiro, é a segunda vítima mortal de coronavírus em Portugal.Vieira Monteiro morreu aos 74 anos, vítima de uma infeção provocada pela doença covid-19. A informação foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo Jornal de Negócios.O gestor era "chairman" do Santander desde 2019, depois de ter passado a pasta de CEO a Pedro Castro e Almeida no final de 2018.Quando abandonou a liderança executiva do Santander Totta, Vieira Monteiro, considerou que deixava o cargo com o banco "preparado para continuar a enfrentar o futuro" e salientando que quando assumiu a liderança a instituição "não era quase nada"Na segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a primeira vítima mortal em Portugal devido ao vírus. Na conferência de imprensa, realizada em conjunto com Graça Freitas, responsável pela Direção-Geral de Saúde, a ministra revelou que se tratava de um homem de 80 anos internado no Hospital de Santa Maria.Segundo os últimos números atualizados, Portugal regista 448 infetados pelo Covid-19. Já o total de casos não confirmados situa-se em 3.259 e 323 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais.Em atualização