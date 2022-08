O que todos temiam chegou mais cedo do que o esperado. Passados mais de 10 anos, a taxa de juro mais utilizada pelos portugueses para comprar casa (Euribor a seis meses) ultrapassou esta segunda-feira o valor de 1% (1,077%). A taxa Euribor está positiva em todos os prazos. A três meses subiu pela nona semana consecutiva para os 0,542%, e a 12 meses fixou-se nos 1,612%. Isto significa que mais de 1,2 milhões de famílias que têm empréstimos a taxa variável vão ser castigadas com o aumento da prestação mensal, quando for renovado o crédito.





E a penalização não será pequena. Uma simulação realizada pela Deco para o CM mostra que, para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um ‘spread’ (taxa cobrada pelo banco sobre a taxa de referência) de 1%, a prestação mensal era de 450,37 euros. Quando o empréstimo for renovado este mês, a prestação a pagar será de 578,34 euros. Uma subida de quase 128 euros por mês, que continuará a aumentar na renovação de fevereiro de 2023.

Mercado do crédito à habitação no final de 2021











Leia também Prestação da casa sobe em média entre 39 e 104 euros em agosto para contratos com Euribor A maioria dos empréstimos para a compra de casa (93%) foram feitos tendo por base uma taxa de juro variável (a três, seis ou 12 meses), e serão esses a sentir os aumentos no momento da renovação. Segundo alguns especialistas, o regresso à taxa fixa pode ser ainda uma boa opção até ao final do ano, embora em condições substancialmente menos vantajosas das que existiam há seis meses. Vários gestores de conta dos principais bancos portugueses propuseram no início do ano aos clientes uma alteração dos créditos hipotecários para taxas fixas, o que nem sempre foi aceite.

Os especialistas de mercado apontam para uma Euribor a seis meses em torno dos 4,5% a 5% no final do ano.