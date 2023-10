O aumento previsto do Imposto Único de Circulação (IUC), que vai obrigar os proprietários de carros matriculados até 2007 a pagar mais 25 euros por ano em 2024, anula praticamente um mês do aumento anunciado para as reformas.



Assim, se tomarmos em consideração um reformado com uma pensão de 400 euros, o aumento anunciado de 6,2% (24,8 euros) será inteiramente consumido no mês em que terá de pagar o IUC.









