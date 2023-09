Uma taxa ‘invisível’ tem vindo a aumentar o preço dos combustíveis, sobretudo nos últimos meses. Só desde o início do ano, a taxa de carbono agravou o preço da gasolina em sete cêntimos e o do gasóleo em oito cêntimos, de acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



O preço dos combustíveis voltou a aumentar na segunda-feira, com o gasóleo a subir seis cêntimos para 1,818 euros e a gasolina 0,5 cêntimos para 1,857 euros.









Ver comentários