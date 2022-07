O Tribunal de Contas faz duras críticas às administrações do Novobanco, ao Governo e ao Banco de Portugal em todo o processo de financiamento do ex-BES. Às equipas de gestão (ao serviço do comprador, o fundo norte-americano Lone Star) porque aumentaram o custo público, aos reguladores porque não asseguraram um “controlo público eficaz”.









Ver comentários