Twitter adota "comprimido de veneno" para combater possível aquisição de Elon Musk

A rede social Twitter Inc. adotou esta sexta-feira um plano de direitos de acionistas com duração limitada de forma a proteger-se da oferta de aquisição do empresário bilionário Elon Musk de 40 mil milhões de euros.



Elon Musk fez a oferta na quarta-feira numa carta à direção do Twitter - a plataforma de micro-blogging que se tornou um meio de comunicação global para indivíduos e líderes mundiais - e foi tornada pública na quinta-feira.





de veneno" podem "inundar o mercado com ações quando um investidor adquire ações acima de um certo limite, tornando-as mais fáceis de adquirir para outros", e é uma

estratégia vulharmente utilizada quando alguém pretende adquirir uma empresa e essa ação não é bem recebida.



Elon Musk já tinha comprado 73,5 milhões de ações da rede social Twitter Inc. Agora, o objetivo é comprar a rede social por cerca de 50 euros por ação, correspondendo a uma avaliação de cerca de 40 mil milhões de euros.



Após uma conferência de imprensa na quinta-feira, Musk insinuou a possibilidade de uma oferta hostil em que contornaria o conselho do Twitter e colocaria a oferta diretamente aos seus accionistas: "Seria totalmente indefensável não colocar esta oferta a um voto dos acionistas".Segundo o plano dos acionistas, também conhecido como uma estratégia de "comprimido de veneno", acontece de forma a resistir a uma oferta de um potencial comprador. Assim, os direitos tornar-se-ão exercíveis se alguém adquirir a propriedade de 15% ou mais das ações ordinárias em circulação numa transacção não aprovada pelo Conselho de Administração.De acordo com o The Verge, os "comprimidos