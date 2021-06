O advogado Jorge Mattamouros, com residência nos Estados Unidos e que intentou uma ação no Tribunal Judicial de Lisboa a pedir a destituição de Luís Filipe Vieira, argumenta que o presidente do Benfica usou o clube para os seus interesses pessoais, designadamente vendendo jogadores da equipa de futebol para pagar dívidas da Promovalor no Novo Banco.Afirma ainda que a audiência de Vieira na Comissão Parlamentar de Inquérito ...