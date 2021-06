Depois de Carlos do Carmo e José Cid, Paulo de Carvalho pode ser o próximo português a receber o prémio maior do Grammy Latino, o Lifetime Achievement, o galardão de Carreira. A candidatura foi assumida e apresentada em abril pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), sendo que o veredito da academia do Grammy deverá ser conhecido em setembro, dois meses antes da cerimónia deste ano que, já se sabe, acontecerá a 18 de novembro em ...