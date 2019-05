Anacom reforça equipa para avaliar queixas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Autoridade Nacional para as Comunicações (Anacom) reforçou os técnicos do setor de tratamento das reclamações, no ano passado.A informação consta do Relatório e Contas de 2018, divulgado esta quinta-feira, tal como o valor das coimas recebidas: cerca de 347 mil euros, mais 84 mil euros do que no período homólogo de 2017.< br />