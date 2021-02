Um burlão que nos últimos meses simulou acidentes de carro para extorquir dinheiro a idosos foi apanhado em flagrante pela PSP de Lisboa quando uma das vítimas ameaçadas lhe entregava 300 euros em dinheiro, numa rua do bairro de Alvalade. O homem, de 26 anos e já com cadastro pelo mesmo crime, foi detido, mas libertado pelo tribunal com apresentações semanais na esquadra da área de residência.