Um menor, de 12 anos, morreu vítima de um disparo de carabina de ar comprimido, na quarta-feira à noite, quando se encontrava de férias da Páscoa com o pai e um irmão mais novo próximo de Málaga, em Espanha. A mãe do menor, que vivia com ele na zona do Laranjeiro, Almada, e que está divorciada do ...