Filho de portuguesa com direito a herança milionária de Iglesias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está confirmado: ao fim de 29 anos a lutar na Justiça e depois de um processo de reconhecimento de parentalidade com contornos de filme policial - com detetives, guerra de advogados e perseguições ao artista para recolher amostras do seu ADN - Javier Sánchez, de 42 anos, viu o juiz José Miguel Bort, do Tribunal de Valência, confirmar que é filho legítimo do cantor Julio Iglesias, de 75.O filho da ex-bailarina portuguesa Maria ... < br />