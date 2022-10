As negociações para os aumentos da Função Pública no próximo ano começaram esta segunda-feira, com o Governo a propor aos sindicatos um aumento mínimo de 52 euros por ano até ao final da legislatura, em 2026. A subida irá variar entre os 8% para a remuneração mais baixa da tabela, que é de 705 euros, e os 2% para os rendimentos acima dos 2600 euros.









