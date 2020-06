Mãe acusa técnicas do tribunal de Cascais de ignorarem indícios de abuso sexual da filha pelo pai

No Investigação CM desta noite damos-lhe a conhecer a história de uma mãe separada que acusa as técnicas de uma equipa de apoio do tribunal de Cascais de ignorarem fortes indícios de que a filha era abusada pelo pai quando ficava na casa do progenitor.



Após o arquivamento do processo crime contra o pai, a menina continuou a fazer queixas. No entanto, as técnicas ignoraram os relatórios médicos e as ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento