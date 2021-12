O jogador do Benfica, Otamendi, foi vítima de um assalto violento em casa esta madrugada depois de regressar do jogo do Benfica contra o Famalicão.Quatro assaltantes apanharam o jogador à chegada a casa, em Lisboa, agrediram-no e puseram-lhe um cinto no pescoço. Depois de terem imobilizado o jogador entraram com ele na habitação, onde já estava a mulher e o filho, que ficaram em pânico.