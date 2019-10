Com golpes de machado na cabeça e nas orelhas, coberto de sangue no rosto e no corpo, Francisco Miranda, de 74 anos, foi encontrado em estado grave deitado na cama do quarto de casa, em Benavente, esta quarta-feira de manhã, num cenário de horror, com salpicos de sangue em toda a divisão e a arma do crime ensanguentada na mesa de cabeceira.

A mulher de 73 anos alega que o marido sofreu um assalto violento enquanto ela foi ao WC, mas as autoridades apontam para ...

