Carla Amorim, guarda prisional, morreu há cerca de quatro anos, baleada numa formação de tiro.



Durante todo esse tempo, o processo da sua morte arrastou-se em tribunal com várias reviravoltas. A última decisão, do supremo tribunal, deu razão à família da Guarda e o e formador, e autor do tiro fatal, terá que pagar 125 mil euros de indemnização.









Ver comentários