Sozinha e em passo acelerado para regressar a casa, a jovem surfista Mariana Rocha Assis, de 21 anos, cruzou-se com o homem entre as praias da Poça e da Azarujinha, no Estoril, concelho de Cascais. O predador sexual barrou-lhe o caminho e acabou por derrubá-la quando procurava despi-la para consumar os abusos sexuais. A jovem defendeu- -se com ...