Viúva Rosa Grilo tira curso universitário na cadeia

A cumprir 25 anos de cadeia pelo homicídio do marido – o triatleta Luís Miguel Grilo –, Rosa Grilo está prestes a começar um curso universitário. Segundo o Correio da Manhã apurou, a viúva candidatou-se à Universidade Aberta e foi admitida na licenciatura em Ciências Sociais. As aulas começam no próximo dia 4 de outubro.Rosa Grilo candidatou-se, fez as provas escritas entre os dias 15 e 23 do mês passado e os resultados foram ontem divulgados. Para lá do número de reclusa, passa agora também a poder ser identificada pelo número 1248 entre os inscritos na Universidade Aberta. Trata-se do único estabelecimento de Ensino Superior à distância em Portugal, o que permite à mulher que matou o marido frequentar as aulas de forma remota. Ainda assim terá necessariamente de ter acesso a, pelo menos, um computador com ligação à internet.