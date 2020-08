Diogo Lacerda Machado, amigo do primeiro-ministro, acompanhou, na semana passada, Mário Ferreira, empresário de cruzeiros fluviais que detém 30,22% da dona da TVI, num cruzeiro de luxo no Douro. O passeio turístico "foi um misto de trabalho e de férias", afirmou aoLacerda Machado.O encontro do amigo de António Costa com Mário Ferreira surge numa altura em que a TVI está no centro das atenções, depois de a Cofina ter apresentado uma OPA modificada sobre o canal de Queluz. Lacerda Machado justificou o encontro com o empresário nortenho no cruzeiro no Douro desta forma: "Sou administrador independente não executivo na holding que tem o negócio dos cruzeiros, não tenho nada a ver com a TVI nem nenhum envolvimento." A empresa em causa é a Mystic Invest Holding, da qual Mário Ferreira é o principal acionista.No passeio turístico de luxo no Douro esteve também presente Manuel Alves Monteiro, ex-administrador da Mystic Invest e atual administrador-delegado da Media Capital, dona da TVI. Depois de ter sido o centro de várias polémicas nos últimos anos, relacionadas com a sua colaboração com o Governo de António Costa, Lacerda Machado reafirma: "Não tenho nenhuma intervenção [na TVI], nem quero ter, para evitar dúvidas que não façam sentido."Diogo Lacerda Machado é um dos melhores amigos de António Costa. Advogado de profissão, é um apaixonado por aviação e futebol. É administrador não executivo da TAP e fã do Sporting. Foi escolhido por Costa para negociar uma solução para os lesados do BES e a reversão da venda da TAP. Tem 59 anos.A Mystic Invest é líder nos cruzeiros fluviais em Portugal. Conhecida como Douro Azul, a empresa tem grande atividade no Douro.Em 2019, Mário Ferreira vendeu 40% da empresa por 250 milhões de euros.