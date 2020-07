Novo CEO da Media Capital com ligações a Manuel Vicente

A empresa, dona do canal de Queluz de Baixo, anunciou a saída do antigo CEO Luís Cabral e também o nome do seu novo homem forte: Manuel Alves Monteiro.O gestor, sabe o, é uma pessoa da forte confiança do acionista Mário Ferreira. Foi presidente da Bolsa de Valores de Lisboa e é, atualmente, vogal na Mystic Investments, empresa do dono da Douro Azul.Manuel Alves Monteiro, sabe o, tem ainda fortes ligações a Angola e a Manuel Domingos Vicente, ex-vice-presidente daquele país. No entanto, contactada pelo, a administração da Media Capital recusou comentar se isso poderia indicar a injeção de capital por parte de investidores angolanos na empresa.Confrontada sobre se teria sido o acionista Mário Ferreira a indicar o nome de Alves Monteiro para CEO, a empresa garantiu que esta tinha sido uma "decisão do conselho de administração, cuja Prisa é maioritária".Recorde-se que a ERC [Entidade Reguladora da Comunicação Social] está a analisar as mudanças na detentora da TVI, nomeadamente a possibilidade de estas terem sido indicadas por Mário Ferreira, pelo facto de ser acionista minoritário. Remeteu para os próximos dias uma tomada de posição sobre o assunto. (