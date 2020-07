Administrador da dona da TVI sai com indemnização milionária

Depois de ter adquirido, em maio deste ano, 30 por cento da Media Capital por 10,5 milhões de euros, o empresário da Douro Azul, Mário Ferreira, fez as primeiras grandes alterações na empresa, dona da TVI. O acionista minoritário nomeou como novo CEO Manuel Alves Monteiro, após ter forçado a saída do administrador Luís Cabral, com uma indemnização milionária. Segundo o Correio da Manhã apurou, o gestor acedeu deixar o cargo mediante um acordo fechado em 800 mil euros.Até ao final da noite desta quinta-feira, a ERC [Entidade Reguladora da Comunicação Social] não se tinha pronunciado sobre o facto de Mário Ferreira, um acionista minoritário, ter feito alterações num grupo de média.As mudanças na Media Capital chegam também à TVI. Depois de, há poucos dias, Sérgio Figueiredo ter perdido o cargo de diretor de informação da estação, sendo substituído interinamente por Pedro Pinto, agora há dois nomes apontados para cumprir essa função: os jornalistas António Costa e Carlos Daniel.Nuno Santos, que chegou à estação em janeiro deste ano e até aqui ocupava o cargo de diretor de programas, na área do entretenimento, passará agora a ter uma função mais abrangente, de diretor-geral da TVI, supervisionado também o setor da informação. Em comunicado, mostrou-se "grato pela confiança".A estação de Queluz de Baixo prometeu anunciar em breve a nova estrutura da TVI.