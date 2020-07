ERC em silêncio sobre mudanças de Mário Ferreira na dona da TVI

Ao longo desta quinta-feira foram anunciadas várias mudanças na estrutura administrativa da Media Capital, dona da TVI, com o acionista minoritário Mário Ferreira a nomear Manuel Alves Monteiro como novo CEO da empresa, afastando do cargo Luís Cabral.O CM questionou a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) se iria tomar uma posição relativamente ao facto de estarem a ser feitas alterações estruturais numa empresa de média por um accionista minoritário, mas após a receção da pergunta aquele organismo remeteu-se ao silêncio. A ERC referiu que, se considerasse oportuno, forneceria esclarecimentos mais tarde.Recorde-se que em maio deste ano, Mário Ferreira, da Douro Azul adquiriu 30 por cento da Media Capital por 10,5 milhões de euros.Recorde-se que esta quinta-feira o grupo de média confirmou a notícia avançada em primeira mão pelo CM que dava conta da saída de Luís Cabral que, até hoje, ocupava a presidência executiva do também proprietário da Rádio Comercial e da produtora Plural. Para o seu lugar foi nomeado Manuel Alves Monteiro que, até agora, ocupava o cargo de administrador não executivo, um quadro próximo de Mário Ferreira."Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM no 5/2008 e no Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital, SGPS, S.A. ("Sociedade") informa que, nesta data, o Senhor Administrador Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia, apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da Sociedade", referiu a empresa em comunicado enviado à CMMV, esta quinta-feira.