Nuno Santos assume o cargo de diretor geral da TVI

A TVI anunciou esta sexta-feira mudanças na sua estrutura diretiva e anunciou Nuno Santos como o novo diretor-geral da estação.De acordo com a estação, a escolha "inscreve-se na transformação da Companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal".O CM sabe que há ainda outras mudanças previstas para a direção da estação, nomeadamente no lugar deixado em aberto pela saída do diretor de informação Sérgio Figueiredo. Em cima da mesa estão o nome dos jornalistas Carlos Daniel e António Costa.Em comunicado enviado pela TVI, Nuno Santos revelou-se "grato pela confiança".