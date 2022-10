Apresentadora Fátima Lopes mantém namoro longe dos holofotes

Junta há cerca de um ano com Jorge Cristino, de 43 anos, Fátima Lopes, de 53, está focada em continuar a manter o romance longe dos holofotes mediáticos. Embora não esconda que está apaixonada, como aconteceu na rubrica ‘Cara Podre’, da RFM, em que confirmou não estar solteira, a apresentadora opta por não partilhar mais pormenores sobre a vida íntima com o gestor público, que tem ligações ao PS.A única vez em que o casal apareceu junto num evento público foi, em abril passado, no lançamento do livro da apresentadora da SIC, ‘Faz o que o Teu Coração Pede’. Mas Fátima Lopes recusou-se a falar do namoro. "Não vou falar da presença do meu namorado aqui. Não estamos a esconder nada de ninguém e estamos a viver as coisas muito tranquilamente", disse, na altura, a comunicadora à revista ‘TV Guia’.Na RFM, Fátima Lopes disse ainda que a saída da TVI, em janeiro do ano passado, ao fim de 11 anos, é um "assunto encerrado". "Já falei várias vezes depois disso, mas é tema encerrado. Quer dizer, sanado não… parece que eu tive assim um drama na minha vida. Não tive, eu sou muito pragmática. Acabou, viro a página", afirmou.