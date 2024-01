A atriz, modelo e ex-concorrente do programa da TVI, Quinta das Celebridades, Ana Afonso, morreu esta quinta-feira, aos 47 anos.



"Esta foi a última 'montanha' que conquistámos juntos mana... agora só me resta escalar todas as outras quando quiser estar mais perto de ti", escreveu o irmão, Sérgio Afonso, numa publicação na sua conta de Instagram onde é possível ver uma fotografia da atriz de costas.