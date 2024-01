Atriz da Marvel atropelada por condutor em fuga em Nova Iorque durante a Passagem de Ano

Carrie Bernans, atriz que integrou o elenco do filme da Marvel "Pantera Negra", ficou gravemente ferida após ter sido atropelada na passagem de ano em Nova Iorque.A mãe de Carrie explicou que a filha foi abalroada por um carro, onde seguia um homem de 40 anos que tentava fugir de um atropelamento. Outras nove pessoas também ficaram feridas."Está a sofrer muito, mas a recuperar. A Carrie esteve envolvida num incidente traumático em Nova Iorque, em que um homem, com cerca de 40 anos, estava a tentar fugir de um atropelamento, tendo acabado por embater contra uma banca de comida perto da qual a sua amiga e ela estavam a caminhar. O homem acabou por a deixar inconsciente e pô-la debaixo da banca", lê-se numa publicação partilhada no Instagram.O condutor que seguia no veículo foi intercetado pela polícia e detido.A atriz ficou com diversas fraturas e com alguns dentes lascados e foi sujeita a uma operação. As fotografias das lesões foram divulgadas nas redes sociais em conjunto com informações sobre o atropelamento.