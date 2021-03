Atriz Sandra Celas desmente lei em vigor e diz que máscara não é obrigatória na rua

É pá génio. Que génio. Que Sandra. Que tudo. Uau. Já disse ignorante? Génio", disse Valsassina no Twitter.





Ao contrário do que Sandra Celas defende, o uso de máscaras na rua continua a ser obrigatório até julho. A lei está em vigor em Portugal desde 28 de outubro.





A atriz Sandra Celas está no centro da polémica nos últimos dias depois de ter participado na manifestação anti-confinamento que decorreu durante o fim de semana em Lisboa. Sandra Celas participou no evento que contou com a presença de mais de 3 mil pessoas e tem sido duramente criticada nas redes sociais."Na rua, ninguém é obrigado a andar de máscara", disse a atriz, que ficou conhecida, entre outros, pelo papel de repórter na série Inspector Max. "É apenas um julgamento que algumas pessoas fazem, não tem fundamento científico, nem legal", atirou durante um live no Instagram relativamente à utilização das máscaras na via pública.Várias foram as figuras públicas que se mostraram contra a argumentação e atitude da atriz, entre elas está Diogo Valsassina: "