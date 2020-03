Cristiano Ronaldo de quarentena não visita mãe: "Queremos a velhota em segurança"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dolores Aveiro, de 65 anos, está há duas semanas internada, a recuperar, na sequência de um Acidente Vascular Cerebral. Depois de ter sido transferida para o Hospital Particular da Madeira, a matriarca do clã Aveiro continua a receber a visita dos familiares mas, segundo revelou Elma Aveiro ao, as precauções foram reforçadas devido ao coronavírus."Como toda a gente, estamos a respeitar todas as medidas de seguranç...