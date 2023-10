Dalila Carmo lança apelo desesperado na internet

Discreta no que à vida pessoal diz respeito, Dalila Carmo surpreendeu ao usar as redes sociais para fazer um apelo desesperado para encontrar a filha da sua empregada doméstica, que está desaparecida há quase dois meses.



"A Dona Beatriz, que toma conta da minha casa e da minha vida há 7 anos, tem a filha, Isabel, desaparecida desde o dia 7 de setembro", pode ler-se na publicação da artista, que acrescenta que a mulher, de 42 anos, foi vista pela última vez num café na zona de Vila Praia de Âncora, em Viana do Castelo.









Ver comentários