Filho de António Fagundes assume namoro com ator Igor Fernandez

Bruno Fagundes, filho do eterno galã das novelas brasileiras António Fagundes, assumiu esta terça-feira o namoro com o ator com quem contracena na novela brasileira "Cara e coragem".Bruno e Igor Fernandez conheceram-se nos bastidores da novela brasileira, no início de 2022, mas só agora decidiram tornar público o romance.

Bruno confirmou ao Extra da Globo que os dois atores estão a namorar. "Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dela e celebra esta nova fase de sua vida particular", diz a nota enviada pela assessoria de imprensa do ator.

Bruno, de 33 anos, é filho de Fagundes com a atriz Mara Carvalho.