O presidente social-democrata, Luís Montenegro, foi surpreendido na segunda-feira pelo CM, numa praia do Algarve, de papel na mão, deitado na espreguiçadeira, provavelmente a decorar o discurso para a Festa do Pontal, o tradicional encontro de verão dos militantes do PSD, na Quarteira.



Na mesma praia estava todo o seu estado-maior, nomeadamente Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD e da Câmara Municipal de Cascais, e Hugo Soares, secretário-geral do partido.









