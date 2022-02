"O destino marca a hora. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Parabéns", escreveu Luciana Abreu na legenda da publicação.

destino marcou um rumo", terminando com um "amo-te".



Esta é a primeira relação oficial de Luciana Abreu depois do divórcio com Daniel Souza.



Foi através de uma fotografia publicada no seu perfil de Instagram, na tarde deste sábado, que Luciana Abreu assumiu o novo namorado, o operador de câmara Hugo Rodrigues.Também Hugo Rodrigues deixou uma declaração, por via de um comentário, dizendo que o "