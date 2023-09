Ontem foi dia de festa para Mário Ferreira, presidente da Media Capital (dona da TVI). A filha mais velha do empresário, Íris Alexandra, subiu ao altar com Dom, com quem mantém uma relação há oito anos. O Palácio Nacional e os Jardins de Queluz, no concelho de Sintra, foram os palcos da celebração, que teve início à tarde e se prolongou durante a noite.









