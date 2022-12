"Minha irmã, minha amiga": Ruth Marlene, Jorge Guerreiro e Katia Aveiro reagem à morte de Claudisabel

Ruth Marlene recorreu

às redes sociais para reagir à notícia da morte de Claudisabel. A artista morreu num acidente de carro durante a madrugada desta segunda-feira.



"Minha irmã, minha amiga, minha companheira desde criança. Juntas sonhamos, cantamos, viajamos, rimos e choramos. As nossas mães eram como se fossem duas. A tua minha, a minha tua", referiu Ruth Marlene.



"Tantas memórias, tantos momentos, tantos palcos, tantas gargalhadas, tantos sorrisos entre as tuas sobrinhas que te amavam. Elas amavam quando dormias connosco. Viverás sempre dentro dos nossos corações. Até um dia, meu anjo", disse a cantora.





"Estamos todos chocados com esta notícia tão repentina, desta forma tão trágica", lamentou Jorge Guerreiro no programa 'Dois às Dez' na TVI.Já Kátia Aveiro usou o Instagram para mostrar a sua tristeza com a morte trágica de Claudisabel. "Que m**** e que murro no estômago acordar e ver uma notícia destas...", escreveu a irmã de CR7.

"Já me cruzei muitas vezes com ela... Não éramos amigas, mas conversámos inúmeras vezes e, inclusive, trocámos mensagens de respeito mútuo e profissional. Força à família e aos seus. Paz à sua alma", acrescentou.