Morreu a atriz Robyn Griggs, famosa pelo papel de Maggie Cory em "Outro Mundo". Tinha 49 anos.A atriz tinha já anunciado o diagnóstico de cancro em 2020. No mês passado revelou que tinha quatro tumores, dois no fígado, um no músculo abdominal e um no glândio linfático.Dias antes da sua morte, Griggs revelou que o pai o ia levar para um hospício.A notícia da morte foi revelada por um amigo no passado dia 13 de agosto.Robyn Griggs nasceu a 30 de abril de 1973 em Tunkhannock, na Pensilvânia, EUA. Deu vida a Molly no musical infantil Annie. Entre 1986 e 1988 foi uma das apresentadoras do programa 'Nickelodeon Rated K: For Kids by Kids'.Participou na novela 'One Life to Live', tendo sido nomeada para o Prémio de Jovem Artista. Deu vida a Maggie Cory na novela "Outro Mundo", da qual acabou por ser dispensada em 1995.A atriz afastou-se da representação e regressou depois, em 2003, para trabalhar em filmes de terror. O seu último papel foi em 2015.