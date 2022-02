Morreu a mãe de Mário Jardel aos 67 anos. A informação foi divulgada este domingo por Jordana Jardel, irmã do ex-futebolista, nas redes sociais. "Com imensa dor e tristeza no meu coração que anuncio o falecimento da minha mãezinha Fátima. Peço a todos a compreensão e o respeito nesse momento de luto", escreveu numa publicação na sua conta no Instagram.Jardel é, neste momento, um dos concorrentes do programa Big Brother, da TVI.