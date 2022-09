Morreu Acácia, a coelha de estimação de André Ventura

Acácia, o animal de estimação de André Ventura, líder do Chega, morreu durante o fim-de-semana. A coelha ficou famosa durante as eleições de janeiro, juntamente com os animais de estimação dos restantes líderes parlamentares.



"Foram muitos anos a fazer-me companhia nas noitadas, muitos quilómetros na estrada, campanhas eleitorais e programas televisivos", disse Ventura através do Facebook.

"Ficam tantos e tantos momentos tão bons e de tanta felicidade, que me é difícil escrever muito mais! Fica também o coração partido", lê-se. "Obrigado Acácia e até sempre", concluiu André Ventura.