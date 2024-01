O amor está no ar! Aos 36 anos, Aurea está novamente apaixonada, tal como o CM já tinha avançado em primeira mão, quando mostrou uma fotografia do casal. Agora, foi conhecida a identidade do eleito pela cantora: chama-se Rafael Cardeira, tem 32 anos, e é piloto de rali, competindo com as cores do Sporting. A revelação foi feita no programa ‘Noite das Estrelas’ (CMTV) por Adriano Silva Martins, que adiantou que o novo amor de Aurea é natural da Marinha Grande.





“A 7 de novembro soubemos que Aurea já não estava com Diogo Martins – o que não quer dizer que não estivessem afastados há mais tempo. Na altura, falei com o Diogo Martins, que disse que gostava muito da Aurea, que não tinha havido terceiras pessoas, nem chatices nenhumas”, revelou Adriano Silva Martins, comentador da, sobre o novo casal.