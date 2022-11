Já está! Nuno Maria de Figueiredo Cabral da Câmara Pereira mudou dois dos seus sobrenomes e, é agora, reconhecido oficialmente como Nuno Maria de Bragança e Bourbon da Câmara Pereira. Este era o desejo do fadista há algum tempo que acabou por demorar mais a ser reconhecido oficialmente, já que teve de abdicar dos sobrenomes Figueiredo Cabral em prol de Bragança e Bourbon.









Ao exibir o novo cartão de cidadão, Nuno da Câmara Pereira afirma que este documento acaba com “algumas dúvidas ou outras questões em relação aos meus direitos, desígnios e obrigações históricas”.

Esta mudança de nome surge praticamente na mesma altura em que a ‘TV Guia’ avançou que o fadista, de 71 anos, é pai de um menino, nascido a 22 de novembro de 2021. Curiosamente, o pequeno Vasco António de Figueiredo Cabral da Câmara Pereira foi registado a 7 de dezembro de 2021 com dois dos sobrenomes que o pai agora retirou.





Filho mais velho desiludido



Nuno Aramac (nome artístico) foi um dos concorrentes do ‘The Voice’ (RTP) no passado domingo e acabou por falar do pai: “É uma pessoa que foi uma referência para mim no princípio da vida ativa. A maneira como ele me inspirou, quero ser essa inspiração para os meus filhos, mas também espero nunca os vir a desiludir, tal como o meu pai me desiludiu recentemente.”