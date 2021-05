De resto, o futebolista da Juventus preferiu passar o dia a desfrutar de todas as mordomias da casa, que foi idealizada ao pormenor a pensar no gosto de CR7. O CM sabe que o internacional português contratou cinco decoradores para tratarem do apartamento, que logo à entrada conta com uma imponente pedra mármore com a sigla da Louis Vuitton, uma das marcas preferidas do craque, e que lhe custou 350 mil euros.





A suite principal também tem que se lhe diga e a cama de casal, de tão imponente que é, teve de entrar no apartamento, no 13º andar, com recurso a um guindaste. Os quartos das crianças também são especiais, e dispõem de equipamentos de realidade virtual para que possam estar em permanente contacto com as suas personagens de animação favoritas.





No total, são cerca de 300 metros quadrados de área coberta à disposição da família, que conta ainda com uma ampla piscina com vista privilegiada sobre Lisboa.

