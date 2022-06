Shakira e Piqué perto da separação após cantora ter descoberto traição

A relação entre Shakira e Piqué, que durava há mais de uma década, pode estar perto do fim. De acordo com o jornal El Periódico, duas jornalistas autoras do podcast "Mamarazzis" revelaram que a cantora apanhou o jogador do Barcelona com outra mulher na cama.

"A cantora apanhou-o com outra e eles vão se separar", disse Laura Fa, uma das jornalistas. O jornal espanhol revela ainda que o casal atravessava uma crise conjugal.





Piqué terá voltado a viver sozinho no seu antigo apartamento, após a descoberta feita pela cantora colombiana.