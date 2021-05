"Somos todos mais nobres ao amar-te": Zé Manel faz música em homenagem a Maria João Abreu

O músico Zé Manel compôs e publicou esta sexta-feira uma canção intitulada "Amar-te, João" em homenagem à atriz Maria João Abreu, que morreu na passada quinta-feira, aos 57 anos.



"Foste Lucinda e Maria do Céu, mulher do Zé e o amor do João. Foste linda atrás do véu, foste povo e cabaret, és e serás revista e canção. Fizeste parte de nós, com subtileza e descrição, lembramos a tua voz e a gargalhada ao serão. Que raio de golpe de sorte, foi para Deus levar-te, e na hora da morte o País a lembrar somos todos mais pobres. Somos todos mais nobres, ao amar-te João. Somos todos mais pobres, somos todos mais nobres ao amar-te João. Ao amar-te João", pode ouvir-se o cantor no vídeo partilhado na rede social Instagram.





View this post on Instagram





O artista aproveitou ainda para fazer uma reflexão sobre a morte. "Não sei explicar-vos de que forma a partida da Maria João Abreu mexeu comigo. A verdade é que tenho a perfeita noção de que não sei lidar com a morte. Com exceção dos meus avós, só quando o meu Pai me deixou consegui ganhar outra noção de finitude e perspetiva do tempo, bem como do que com ele fazemos. A morte da João acicatou em mim a mesma revolta que senti quando terminei de ver o filme Variações. Que raio de gente somos nós que ignoramos em vida para celebrarmos após a morte? Hoje, todos sabemos a falta que Maria João Abreu nos faz. Pelas memórias que nos deixou, pela sua transversalidade e pela humanidade com que tratava aqueles com quem se cruzava.", pode ler-se na publicação de Zé Manel.



"(...) Que a João nos permita pensar que não gostaríamos que estes e tantos outros possam partir sem terem tido a oportunidade de viverem com a grandeza que têm, para darmos lugar a quem ainda muita sopa tem que comer. Bem sei que cobrarão menos e estarão dispostos a fazer mais. Naturalmente que certos nomes e carreiras não se constroem para que façamos o mesmo que fazíamos há dez anos por um terço das condições...não sei. Pensem nisso. Se calhar temos que reduzir em número para aumentar em qualidade e realmente recompensar, justamente, quem o justifica. Quem o público conhece, ama e aplaude. Que não seja depois da morte. Ela já cá não está para ouvir esta...mas eu fi-la para ela.", acrescentou o artista, manifestando o seu apoio para com a família da atriz.