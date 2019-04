Júlia Palha durante produção ousada: “Sou uma mulher real”

Atriz foi convidada para protagonizar uma campanha fotográfica em lingerie.

Por Daniela Ventura | 01:30

Aos 20 anos, Júlia Palha soma e segue.A atriz foi convidada para protagonizar uma campanha fotográfica em lingerie para uma conhecida marca italiana e mostrou o seu lado mais sensual."Não sou modelo profissional e não tenho cuidados diários com o meu corpo. Fotografar em lingerie acabou por deixar-me intimidada. Mas deixou de me assustar a partir do momento em que eu encarei isto com uma mensagem. Decidi não fazer nenhuma preparação, estou como sou, uma mulher real", disse ao