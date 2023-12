Taylor Swift eleita "Personalidade do Ano" de 2023 pela revista Time

14 presidentes dos Estados Unidos da América, cinco líderes da Rússia ou da União Soviética, três Papas.

A Revista Time elegeu a cantora norte-americana Taylor Swift como "Personalidade do Ano" de 2023. Na quarta-feira, o editor-chefe da revista, Sam Jacobs, justificou a escolha com o "sucesso" e o "universo de criatividade" da artista."O sucesso dela transcendeu a própria arena. (...) Ela era simplesmente omnipresente no nosso mundo e nas nossas vidas", explicou.Sam Jacobs salientou ainda o modo como Taylor Swift ilustra a relevância da cultura. "